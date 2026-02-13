Московская область сохранила лидерство в производстве хлебобулочных изделий

По итогам 2025 года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье составил 658,1 тыс. тонн, что на 1,31% больше показателя предыдущего года, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе (30,4% общего объема продукции в ЦФО), и лидирует в России (10,5% в общероссийском производстве). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хлеб, являющийся одним из древнейших продуктов питания, продолжает играть ключевую роль в рационе благодаря своей питательной ценности и доступности. Он служит важным источником углеводов, обеспечивающих организм энергией, а также содержит витамины группы В, минералы, белки и клетчатку. Особую пользу приносит цельнозерновой хлеб, сохраняющий оболочки зерен, богатые микроэлементами.

По данным за 2025 год, объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Московской области составил 658,1 тыс. тонн, что на 1,31% превышает показатели 2024 года. Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе, обеспечивая 30,4% общего объема продукции в ЦФО, и лидирует в России с долей 10,5% в общероссийском производстве.

Достижение таких результатов стало возможным благодаря работе предприятий региона, таких как ЗАО "Щелковохлеб", ОАО "СЕРПУХОВХЛЕБ", ООО "Хлебозавод Балашихи" и других.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что хлеб остается неотъемлемой частью продовольственной безопасности региона, сочетая питательные свойства, доступность и сытность. Производственные мощности Подмосковья продолжают укреплять лидирующие позиции в обеспечении населения качественной хлебобулочной продукцией.