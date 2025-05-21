Московский областной центр крови провел около 130 выездных акций с начала 2025 года

Московский областной центр крови с начала этого года организовал 126 выездных донорских акций. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности в таких акциях по сбору крови и ее компонентов приняли участие свыше 9 тыс. человек. По итогам мероприятий было собрано более 3 тонн крови и ее компонентов.

Желающие сдать кровь могут обратиться в центр крови области. Головное учреждение расположено на улице Металлургов, 37А в Москве. Оно работает каждый день с 8:00 до 14:00. Полный список подмосковных учреждений, где можно сдать кровь, представлен здесь.

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