Московским областным УФАС России выявлен сговор при заготовке и реализации древесины на территории Московской области

В действиях 13 хозяйствующих субъектов усматриваются признаки нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении устного соглашения в целях покупки древесины хозяйствующими субъектами без проведения конкурентных процедур. 9 хозяйствующих субъектов зарегистрированы на территории Московской области, остальные – в г. Москве, Чеченской республике, Владимирской и Тульской областях.

Согласно материалам прокурорской проверки и расследованию антимонопольного органа ответчиками реализована противоправная схема заготовки и реализации древесины без проведения торгов.

Ряд ответчиков уклоняются от предоставления документов, в связи с чем, будут возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.