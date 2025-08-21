Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере выполнения работ по содержанию объектов

В связи с извлечением ООО «КСБ» и хозяйствующим субъектом дохода в крупном размере, решение о картеле повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не более 0,04 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб. Согласно статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере - наказываются в том числе, лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 1 года либо без такового. В примечании к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации указано, что доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 80 млн руб., в особо крупном размере признается доход, сумма которого превышает 395 млн руб., а крупным ущербом - ущерб, сумма которого превышает 16 млн руб., особо крупным ущербом – 47,5 млн руб.