Московское областное УФАС: аэропортам рекомендуется установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах

Московское областное УФАС России проанализирует ценообразование торговых объектов и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропортов, при наличии таковых. Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности.