Московское областное УФАС России оштрафовало Банк ВТБ (ПАО) за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщений c рекламой финансовых услуг по открытию вклада и страхованию.

В ходе рассмотрения обращения Управлением было установлено, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также иную существенную информацию о рекламируемых финансовых услугах, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.