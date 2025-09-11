Московское областное УФАС России оштрафовало генерального директора «Коренево Девелопмент» за нарушение Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица относительно рекламы финансовой услуги по предоставлению кредита под залог недвижимого имущества на платформе «Дзен».
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО СЗ «Коренево Девелопмент» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.