Московское областное УФАС России оштрафовало генерального директора «Миссия 32» за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ ЦБИТ МЧС России о внесении сведений в отношении ООО «Сириус ОПТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку обуви.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Сириус ОПТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-51641/25).