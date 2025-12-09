Московское областное УФАС России оштрафовало генерального директора «Миссия 32» за нарушение Закона о рекламе
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ ЦБИТ МЧС России о внесении сведений в отношении ООО «Сириус ОПТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку обуви.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Сириус ОПТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-51641/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.