Московское областное УФАС России предупредило хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения

В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что хозяйствующий субъект распространил, в том числе на своем официальном сайте в сети «Интернет», недостоверную информацию об оказании правовых услуг адвокатами.

В связи с изложенным Управлением направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Хозяйствующий субъект должен устранить выявленные нарушения в течение одного месяца с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.