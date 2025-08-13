Московское областное УФАС России предупредило хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения
В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что хозяйствующий субъект распространил, в том числе на своем официальном сайте в сети «Интернет», недостоверную информацию об оказании правовых услуг адвокатами.
В связи с изложенным Управлением направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Хозяйствующий субъект должен устранить выявленные нарушения в течение одного месяца с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Согласно пункту 3 статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя.