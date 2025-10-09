Московское областное УФАС России пресекло нарушение Закона о рекламе

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В соответствии с частью 16 статьи 18.1 Закона о рекламе реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы. Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.