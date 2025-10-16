Московское областное УФАС России пресекло нарушение Закона о рекламе

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

Согласно части 5 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.