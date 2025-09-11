Московское областное УФАС России пресекло нарушение Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение, содержащее информацию о распространении в г. Люберцы на фонарных столбах рекламы финансовых услуг по предоставлению кредита.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.