Московское областное УФАС России пресекло распространение СПАМ-рекламы

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.