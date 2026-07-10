Московское областное УФАС России привлекло генерального директора ООО «Евроэталон» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту направления заявителю входящих электронных писем с рекламой услуг по брендированию товаров без его предварительного согласия на получение рекламы.

В соответствии с предписанием ООО «Евроэталон» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе, а именно прекратить распространение рекламы на адрес электронной почты заявителя.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок генеральному директору ООО «Евроэталон» назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.