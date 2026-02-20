Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы азартных игр
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в сети «Интернет» рекламы онлайн-казино с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 и части 2 статьи 27 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы основанных на риске игр в сети «Интернет» без пометки «реклама» и указания на рекламодателя.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.