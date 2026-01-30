Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы чипсов без пометки «реклама»

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о размещении на канале в мессенджере записи, рекламирующей чипсы, с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.