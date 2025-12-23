Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы на транспортном средстве

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении на транспортном средстве рекламы услуг по приобретению автомобилей с нарушением требований Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 5 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в размещении на транспортном средстве рекламы, ограничивающей обзор лицам, управляющим таким транспортным средством.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.