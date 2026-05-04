Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы стеллажного оборудования

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой стеллажного оборудования с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.