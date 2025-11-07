Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы услуг по поверке приборов учета
Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении в многоквартирном доме рекламы услуг по поверке приборов учета с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5, пункта 6 статьи 7 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о лице, оказывающем рекламируемые услуги, отсутствии части существенных условий оказания рекламируемых услуг, отсутствии обязательных сведений об аккредитации лица, оказывающего рекламируемые услуги.
В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Пунктом 6 статьи 7 Закона о рекламе определено, что не допускается реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия, а также работ или услуг по оценке (подтверждению) соответствия, в том числе по приему и рассмотрению документов, необходимых для выполнения указанных работ и (или) оказания услуг, осуществляемых лицами, не имеющими аккредитации в национальной системе аккредитации (в случае, если получение такой аккредитации предусмотрено законодательством Российской Федерации), либо аккредитованными лицами, но без указания наименования аккредитованного юридического лица или фамилии, имени и (если имеется) отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц. Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.