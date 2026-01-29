Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «Рольф»﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы мотоциклов с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «Рольф» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации о рекламируемом товаре.

В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.