Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «Рольф»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы мотоциклов с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «Рольф» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации о рекламируемом товаре.
В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.