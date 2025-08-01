Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении Банка ГПБ (АО)

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении Банка ГПБ (АО) возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

В случае установления вины банка ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.