Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении физического лица

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о совершении на его абонентский номер телефонного звонка с рекламой услуг по поверке приборов учета с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.