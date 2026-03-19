Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.33 КоАП.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 указанного кодекса и частью 2 указанной статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.