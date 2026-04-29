Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта﻿

Ранее в Управление поступили обращения физического лица о поступлении на его адрес электронной почты входящих писем с рекламой услуг по перевозке с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.