Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сервисе электронной почты контекстной рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе информации о полной стоимости потребительского кредита.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с частью 3 статьи 28 Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа), пользованием им и погашением указанного кредита (займа), содержит информацию о процентных ставках, в дополнение к требованиям части 2.1 указанной статьи такая реклама должна содержать информацию о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных с учетом требований Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по видам потребительского кредита (займа), с использованием слов «полная стоимость кредита (займа)». Указанная информация должна предоставляться до предоставления информации о процентных ставках и указываться шрифтом, размер которого не менее чем шрифт, которым отображается информация о процентных ставках.