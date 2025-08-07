Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в мессенджере рекламы одежды с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы в сети «Интернет» без пометки «реклама» и указания на рекламодателя.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.