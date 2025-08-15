Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Дверное Дело»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении на транспортном средстве рекламы дверей с нарушением требований Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Дверное Дело» возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.