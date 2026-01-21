Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Халмер»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы услуг по доставке воды с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Халмер» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 14 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений об объеме продажи рекламируемого товара.

В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.