Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Итал»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении на транспортном средстве рекламы услуг по установке дренажных систем с нарушением требований Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Итал» возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.
В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара, запрещается.