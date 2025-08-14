Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Конкур клуб «Отрадное»

По результатам рассмотрения имеющихся материалов Управлением в отношении ООО «Конкур клуб «Отрадное» возбуждено дело по признакам нарушения части 3 статьи 19 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы на знаке дорожного движения.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.