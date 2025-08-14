Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Конкур клуб «Отрадное»
Управлением в ходе осуществления мониторинга был выявлен факт распространения на территории Московской области рекламы на знаках дорожного движения.
По результатам рассмотрения имеющихся материалов Управлением в отношении ООО «Конкур клуб «Отрадное» возбуждено дело по признакам нарушения части 3 статьи 19 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы на знаке дорожного движения.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.
В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона о рекламе распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Согласно части 1 статьи 14.38 КоАП размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.