Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Кредит.Клаб»

Ранее в Управление поступили материалы о размещении в сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения материалов Управлением в отношении ООО «Кредит.Клаб» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 5.2 статьи 28, пункта 1 части 5.3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении ненадлежащей рекламы услуг по содействию в инвестировании.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.