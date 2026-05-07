Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Кредит.Клаб»
Ранее в Управление поступили материалы о размещении в сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения материалов Управлением в отношении ООО «Кредит.Клаб» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 5.2 статьи 28, пункта 1 части 5.3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении ненадлежащей рекламы услуг по содействию в инвестировании.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно пункту 2 части 5.2 статьи 28 Закона о рекламе реклама услуг по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы должна содержать указание на то, что заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.
В силу пункта 1 части 5.3 статьи 28 Закона о рекламе не допускается реклама, связанная с привлечением инвестиций с использованием инвестиционной платформы, таким способом, как предоставление займов.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.