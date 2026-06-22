Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «МВМ»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на адрес его электронной почты письма с рекламой бытовой техники и электроники с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «МВМ» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.