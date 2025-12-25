Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Одинмед МО»

Ранее в Управление поступило обращение ООО «Лаборатория Гемотест» о размещении на фасаде здания рекламы лабораторных исследований с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Одинмед МО» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 7 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений об исключительных правах на средство индивидуализации.

В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.