Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Ресторан Плюс»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в торговом центре рекламы алкогольной продукции с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Ресторан Плюс» возбуждено дело по признакам нарушения части 2.1 статьи 21 Закона о рекламе.
В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с частью 2.1 статьи 21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов.