Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «РНЕ Центр»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сообществе ООО «РНЕ Центр» в социальной сети рекламы образовательных услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «РНЕ Центр» возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.