Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Спортивные Лотереи»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в социальной сети рекламы лотереи с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Спортивные Лотереи» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 и пункта 7 части 1 статьи 27 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы лотереи, создающей впечатление, что участие в ней является способом заработка, а также впечатление, что получение выигрыша гарантировано.
В случае установления вины ООО «Спортивные Лотереи» ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 27 Закона о рекламе реклама основанных на риске игр, пари не должна создавать впечатление, что участие в основанных на риске играх, пари является способом заработка или получения иного дохода либо иным способом получения средств к существованию. В силу пункта 7 части 1 статьи 27 Закона о рекламе реклама основанных на риске игр, пари не должна создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано.