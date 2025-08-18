Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ЦРМ Коллс»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой услуг по ремонту с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «ЦРМ Коллс» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.