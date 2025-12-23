Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Твое Дыхание»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы стоматологических услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Твое Дыхание» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о преимуществах рекламируемого товара перед другими товарами.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами. Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.