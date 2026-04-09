Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Ростелеком»

Ранее в Управление поступили обращения физического лица о направлении на его адрес электронной почты писем с рекламой цифровых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращений Управлением в отношении ПАО «Ростелеком» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.