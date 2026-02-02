Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе при распространении рекламы в мессенджере﻿

Ранее в Управление поступили обращения заявителя о размещении на канале в мессенджере записей, рекламирующих курсы йоги, с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращений Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы в сети «Интернет» без пометки «реклама» и указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования Закона о рекламе.

Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.