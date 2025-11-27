Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции
Ранее в Управление поступило обращение ООО «РНГС», содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.
Согласно обращению ООО «БТЛ-Рус» разместило на своем официальном сайте не соответствующую действительности информацию о том, что общество является российским представительством зарубежной компании, производящей трубопроводную арматуру.
По результатам рассмотрения дела Управление признало ООО «БТЛ-Рус» нарушившим Закон о защите конкуренции.
Материалы дела будут переданы должностному лицу Управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.
Согласно пункту 3 статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя.