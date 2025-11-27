Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции﻿

Ранее в Управление поступило обращение ООО «РНГС», содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Согласно обращению ООО «БТЛ-Рус» разместило на своем официальном сайте не соответствующую действительности информацию о том, что общество является российским представительством зарубежной компании, производящей трубопроводную арматуру.