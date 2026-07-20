Московское областное УФАС возбудило антимонопольное дело за предоставление земельного участка без проведения торгов
В Московское областное УФАС поступило обращение гражданина. Заявитель утверждал, что администрация городского округа Ступино предоставила в аренду земельный участок без проведения процедуры торгов.
В ходе рассмотрения обращения территориальное управление установило, что администрация муниципалитета и предприятие заключили антиконкурентное соглашение: они заключили договор аренды без проведения конкурентных процедур и в дальнейшем неоднократно его продлевали.
Московское областное УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства* в действиях администрации городского округа Ступино и ООО ЭК «Простор» и возбудило дело о нарушении Закона о защите конкуренции.
* Ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции