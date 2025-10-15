Московскую область на чемпионате России по дзюдо представят более 30 спортсменов

В состав подмосковной сборной, которая представит регион на чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин, вошел 31 спортсмен. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В команду вошли семь женщин и 24 мужчины. В общей сложности в соревнованиях примут участие более 500 дзюдоистов из 65 регионов России, включая обладателей медалей чемпионатов мира и Европы, призеров турниров Мировой серии и ключевых стартов российского календаря. Они разыграют 16 комплектов наград, лучшие — получат места в национальной сборной, которая представит Россию на Олимпийских играх в 2028 году.

Чемпионат будет проходить с 14 по 20 октября 2025 года в Екатеринбурге в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.