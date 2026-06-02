Мособлархитектура опубликовала пример Градостроительной концепции развития территории для поселка ИЖС

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области разместил на своем официальном сайте образец Градостроительной концепции развития территории для индивидуального жилищного строительства.

Документ станет отправной точкой для девелоперов, планирующих создание коттеджного поселка: именно с разработки и согласования концепции на Градостроительном совете Московской области начинается работа над будущим проектом. Этот материал обязателен для определения параметров застройки — он должен соответствовать требованиям к ИЖС, утвержденным в Московской области в конце декабря 2025 года.

Градостроительная концепция задает общие контуры будущего поселка: она не заменяет детальные документы (проект планировки и проект межевания территории), но формирует базовое видение застройки и упрощает дальнейшее оформление градостроительной документации — фактически запускает «зеленый коридор» для последующих этапов согласования.

