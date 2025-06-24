Мособлархитектура за шесть месяцев 2025 года выдала 35 тыс. градпланов для целей проектирования
В Подмосковье за полгода выдали 35 тыс. градпланов для целей проектирования
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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области за полгода выдал 35 тыс. градостроительных планов для целей проектирования. Это на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Под нежилые объекты выдали 12 тыс. градпланов. Четверть из них — под складские, торговые и производственные помещения.
Под строительство частных жилых домов выдали 21 тыс. градпланов. Для сравнения, в прошлом году за шесть месяцев было выдано порядка 18,3 тыс. таких градпланов.
Лидером по количеству выданных градпланов за указанный период стал Раменский округ — в нем выдали 3 тыс. планов. На втором месте Истра, где выдали 2,5 тыс. таких документов. На третьем — Дмитров с показателем 1,9 тыс.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в регионе снесут 3,6 тыс. незаконных ларьков и киосков.