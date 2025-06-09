Андрей Воробьев: около 3,6 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов демонтируют в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством Московской области и главами округов обсудил трансформацию нестационарной торговли. Глава региона отметил, что в этом году планировалось снести примерно 2,5 тыс. НТО, однако этот показатель увеличат до 3,6 тыс. При этом, подчеркнул Воробьев, речь не идет об объектах, работающих в соответствии с законодательством.

«Есть много НТО, которые радуют глаз — и газеты продают, и хлеб, который производят в Щелково, Клину или других городах. Мы в первую очередь боремся с незаконной миграцией, неуплатой налогов, несоблюдением санитарных норм и несоответствующим внешним обликом», — пояснил губернатор.

В этом году количество НТО в регионе сократилось на 1340 объектов. К примеру, в Химках снесли ларек, который был установлен в неположенном месте и где продавалась продукция, отличная от указанной в договоренностях.

«Еще и перед установкой вырубили сквер, который сажали жители соседних домов. На него мы получили 94 жалобы, в том числе коллективную. Поэтому НТО был ликвидирован», — рассказал зампред областного правительства Вячеслав Духин.

Сейчас в области учтено почти 23,9 тыс. НТО, в том числе более 8,5 тыс. на государственной и муниципальной земле и более 15,3 тыс. на частной земле. В ближайшие три года планируется более чем в два раза сократить число объектов, работающих с нарушениями, и привести в соответствие оставшиеся. В 2025 году снесут 3,6 тыс. объектов, в 2026-м — более 5,1 тыс., а в 2027-м — 5 тыс.

«У нас останется 11 тыс. объектов, которые, как мы считаем, можно сохранить. Большая их часть будет приходиться на частную землю, меньшинство (1,2 тыс. — порядка 11%) — на государственную», — отметил Духин.

В 2025–2026 годах в области появится около 100 павильонов в едином стиле, где в одном месте будут продаваться газеты, кофе и хлеб. Также заработают киоски нового образца — печатные (200) и хлебные (135). Кроме того, крупные компании будут предоставлять свои услуги в формате НТО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.