Мособлдума: более 15 тыс. водителей общественного транспорта работают в Подмосковье

В Московской областной думе поздравили работников автомобильного и городского транспорта с их профессиональным праздником. В парламенте отметили, что сейчас в регионе трудятся более 15 тыс. водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что для водителей общественного транспорта важно создавать комфортные условия. В этих целях в области регулярно обновляют автопарк. В 2025 году поступит 428 новых автобусов. Из них более 280 уже вышли на маршруты.

Брынцалов также отметил, что Подмосковье растет с каждым годом, на территории региона появляются новые жилые кварталы, что требует запуска новых маршрутов и дополнительных автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что «Мострансавто» передали 20 новых автобусов.