Мособлдума: более половины врачей Подмосковья используют в работе ИИ

Более половины подмосковных врачей используют в работе искусственный интеллект, заявил директор Центра внедрения изменений и обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Московской области Егор Казин в рамках выездного заседания Комитета Московской областной думы по соцполитике и здравоохранению.

По словам Казина, в регионе провели соответствующий опрос среди врачей 55 организаций. Выяснилось, что 57% респондентов знакомы с нейросетями и используют их.

«Также 57% используют искусственный интеллект в рабочих задачах. Из них 69% применяют его регулярно, а 41% удовлетворены используемыми сервисами в рабочих задачах», – рассказал Казин.

Он отметил, что 2023-2024 годах ИИ использовался в телерадиологии для распознавания снимков. Это позволило сократить число врачебных ошибок на 37% и время на описание результатов исследований.

Также ИИ используется для преобразования устной речи в текст. Это востребовано среди врачей УЗИ и рентген-диагностики. Эффективность заполнения документов повысилась на 47%.

Кроме того, в регионе используют аудио- и видеоаналитику в регистратурах, телемедицину, голосовые боты для сбора обращений, анкетирования, записи к врачу.

«Эффекты, которые мы получили за несколько лет проведенной работы, – это определение мелких патологий до 5% от общего числа незаметных глазу врача. При использовании ИИ в качестве второго мнения при оценке снижена нагрузка на врачей на 50%, достигнуто снижение врачебных ошибок в сложных случаях до 37% и, соответственно, сокращение времени на описание – до 3 минут», – добавил Казин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению проектов, которые задействуют нейросети.