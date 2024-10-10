Мособлдума установила новые почетные звания Подмосковья

Новые почетные звания появились в Подмосковье. Соответствующий закон приняли в Московской областной Думе на заседании в четверг.

Так, в регионе вводятся такие почетные звания, как «Заслуженный работник благоустройства Московской области» и «Заслуженный работник местного самоуправления Московской области».

Получить первое из указанных почетных званий могут жители области, которые работают в сфере благоустройства как минимум десять лет и добились высоких результатов в работе.

Второе звание могут получить представители органов местного самоуправления, которые трудятся в этой сфере от десяти лет. Звание будут присваивать за высокий профессионализм и особые заслуги в работе.