Мособлдума запустила конкурс ко Дню народного единства

Московская областная Дума запустила онлайн-конкурс ко Дню народного единства. Принять в нем участие могут все желающие жители. Мероприятие продлится неделю.

Для участия в конкурсе нужно зайти на официальную страницу регионального парламента в «Одноклассниках», «ВКонтакте» или Telegram и ответить на вопросы викторины.

Итоги конкурса подведут 4 ноября с помощью рандомайзера чисел. Победители получат сувениры с символикой Мособлдумы.